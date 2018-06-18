Ученые ищут ДНК «лох-несского чудовища»

Ученые занялись поиском ДНК «лох-несского чудовища»

Сказки о гигантском создании, которое прячется в мутных водах озера Лох-Несс, рассказывают более 1500 лет. Каждый год ученые твердо решают положить им конец, раскрыв загадку, но не могут поймать чудище за хвост — в буквальном смысле. Нил Геммелл приехал из Университета Отаго в Новой Зеландии , чтобы взять образцы воды шотландского озера и выяснить, что оно прячет, при помощи научного метода.

«Больше 1000 человек заявили, что видели монстра. Может быть, что-то необычное там есть», рассказал он AFP, погружая пятилитровый зонд в озеро. Он собирается найти «ДНК монстра», однако главная цель — проверка методов поиска ДНК в окружающей среде.

«Я уверен, что мы найдем виды, которые еще не были описаны. Вероятнее всего, это будут бактерии».

Рекордное число наблюдений

Истинная природа лох-несского чудовища породила массу теорий, от хищного, меняющего форму «морского коня», до водоплавающего выжившего времен эпохи динозавров, бревен, рыб, птиц или просто волн.

«Все, что вы видите в Лох-Несс и чего не понимаете, может быть ваши лох-несским монстром в этот день», говорит местный житель Эндрю Шайн. Первые задокументированные упоминания о наблюдении создания в Лох-Нессе были сделаны Святой Колумбой, которая принесла христианство в Шотландию в шестом веке. Последние — 26 марта. Пара американских туристов описала «большую тень, которая двигалась под водой, длиной примерно в 10 метров». В прошлом году число наблюдений достигло рекордного значения: 11 всего.

Кажется маловероятным, что больше 1000 человек могут ошибаться.

«Слишком много рациональных и здравомыслящих людей говорили, что видели некое создание в озере. Оно огромное. Больше, чем вы могли бы подумать. Вода темная, очень загадочная, много тумана и большие горы, укутанные в облака, которые навевают ауру мистики и загадки. Оно прекрасно!».

Осталось только сорвать этот покров тайны. Возможно, науке это будет по силам.