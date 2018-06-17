Ещё
«Фрегат» «захоронили» на орбите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разгонный блок «Фрегат» «захоронили» на орбите 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разгонный блок "Фрегат" увели на орбиту "захоронения" после запуска спутника "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М" с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Фрегат" увели при помощи двух включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода его на орбиту высотой более 19200 километров.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вызвала новое недовольство Японии166
Россиян встревожил след в небе34
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания20
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1559
ВСУ применили «Рембасс»86
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение