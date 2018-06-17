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Спутник «Глонасс-М» приняли на управление
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Спутник «Глонасс-М» приняли на управление 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление навигационный спутник "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", — говорится в сообщении.
С космическим аппаратом "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
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