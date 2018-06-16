Валентина Терешкова рассказала о своем полете в космос

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала журналистам, что космос снится ей до сих пор, и это хороший, добрый сон.

В субботу в Ярославской области проходят праздничные мероприятия в честь 55-летия полета в космос Валентины Терешковой. Терешкова посетила свою малую родину — поселок Никульское, а также планетарий в Ярославле , где пообщалась с журналистами.

"Снится. Это хороший, добрый сон", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, снится ли ей космос.

Она рассказала, что вспоминая о своем полете, всегда вспоминает маму.

"В то время было все очень секретно. Она не знала, где я, что я делаю. А чтобы ее не расстраивать, поскольку она больной человек, я написала 10 писем и попросила, чтобы мои коллеги через пару дней ей посылали", — сказала Валентина Владимировна. Когда Терешкова уже полетела в космос, ее мать читала очередное письмо о том, как дочь прыгает с парашютом.

"А к ней приходит соседка и говорит: Елена, твоя Валентина в космосе!" — рассказала Терешкова. Она добавила, что когда вместе с коллегой-космонавтом Валерием Быковским докладывала правительству страны о полете, ее мама сказала громко: "Обманула!".

Валентина Терешкова с позывным "Чайка" стала шестым космонавтом СССР и первой женщиной, отправившейся в космос. Свой космический полет она совершила на корабле "Восток-6", стартовав 16 июня 1963 года. Полет продолжался трое суток. Согласно устоявшейся точке зрения, во время полета Терешкову сопровождали технические неполадки оборудования из-за спешки в подготовке корабля к полету, и ей прямо в полете пришлось исправлять допущенные на Земле ошибки.