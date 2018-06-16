Первая женщина‐командир МКС завершила карьеру

Первая женщина‐командир МКС завершила свою карьеру

Отмечается, что женщина объявила, что выходит на пенсию. Глава NASA Джим Бриденстайн выразил ей благодарность за многолетний труд.

«Пегги стала настоящим символом силы духа Америки. Ее преданность науке, упорство, сила разума и желание изучать и открывать новое вдохновляли и продолжают вдохновлять не только НАСА, но и всю страну в целом», — сказал Бриденстайн.

Пегги Уитсон на данный момент — один из главных рекордсменов космического агентства США . Ей принадлежит рекорд по времени, проведенному в космосе, и по числу выходов в открытый космос, совершенных женщинами-астронавтами. Всего она провела 665 дней на борту станции и вышла в космос 10 раз. Их общая продолжительность составила 60 часов 21 минуту.

Ранее Уитсон призналась, что для нее самым сложным этапом подготовки к полету на МКС стало изучение русского языка.