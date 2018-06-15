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Зубы свиньи помогли определить возраст находок на Кавказе
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Зубы свиньи помогли определить возраст находок на Кавказе 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили "РГ" в пресс-службе ИЯФ, в скальном навесе на ручье Мешоко найдены плоды дикой груши и зубы свиньи. Их исследовали на единственном в России ускорительном масс-спектрометре (УМС), который находится в Центре коллективного пользования СО РАН.
"Результаты датирования подтвердили предположение археологов о принадлежности третьего слоя стоянки в навесе Мешоко к Майкопской культуре (эпоха ранней бронзы, середина 4 тыс. до н. э.)", — говорится в сообщении института.
По словам руководителя экспедиции, научного сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Сергея Осташинского, на данный момент исследованы пять культурных слоев навеса.
— Календарный возраст плода груши-дички попадает в диапазон от 3632 до 3364 лет до н. э. Полученные результаты датирования подтвердили принадлежность слоя к майкопской культуре, которую мы предполагали на основе анализа керамики, и что самое важное — подтвердили большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое. Это важно, как для характеристики образа жизни людей, оставивших в навесе керамику майкопской культуры, так и для понимания особенностей древнего климата и растительности, — прокомментировал Сергей Осташинский.
По словам ученых, продатировать такие находки можно только при помощи УМС.

Справка "РГ"

Культурный слой в навесе Мешоко (Северо-Западный Кавказ, Республика Адыгея) был обнаружен в 1963 году. Стационарные раскопки на этом памятнике ведут специалисты Государственного Эрмитажа при участии археологической практики Санкт-Петербургского государственного университета.
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