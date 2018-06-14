Ещё
ЧМ затруднит работу российских ученых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чемпионат мира затруднит работу российских ученых 

Индикатор 1 час назад
Фото: РИА Новости
Связанные с проведением XXI чемпионата мира по футболу меры безопасности обострят проблему доставки реактивов в российские научные лаборатории. В частности, временно запрещена пересылка радиоактивных веществ, необходимых биохимикам для работы. О ситуации пишет сайт журнала Nature.
Владимир Путин 11 мая подписал указ, приостанавливающий продажу и транспортировку опасных химических веществ и биологических материалов, в том числе токсичных и радиоактивных. Запрет продлится до 15 июля. Это продиктовано соображениями безопасности во время чемпионата мира. Документ распространяется только на города, в которых будут проходить матчи, но во многих из них, в том числе Москве, находится множество научных учреждений, которым такие реагенты нужны для проведения исследований.
Проблемы возникли, в частности, у лаборатории Константина Северинова в Сколковском институте науки и технологий, где используют радиоактивные нуклеотиды. Единственный отечественный производитель подобных веществ — Институт биоорганической химии РАН в Москве — был вынужден отменить поставку в связи с указом. «Это подрывает весь рабочий процесс в моей лаборатории», — рассказал Северинов Nature. Застопорилось сразу несколько проектов, в том числе исследование экспрессии отдельных генов, изучение влияние токсинов на живые клетки и эксперименты с технологией редактирования генома CRISPR/Cas9.
На проблему необходимых для проведения научных исследований в области биологии и химии реагентов в России ученые жалуются давно. Путин обещал улучшить ситуацию, но пока никаких конкретных мер власти не предприняли. Возможности отечественных производителей скудны, а многие вещества вообще не синтезируются в стране. Однако при заказе из-за рубежа ученые сталкиваются со строгими таможенными ограничениями, а также большим временем пересылки, что критично для многих экспериментов. Опрошенные редакцией Nature ученые отметили, что ситуация с реактивами сложна всегда, но чемпионат мира, хоть и временно, ухудшил ее еще сильнее.
Индикатор: последние новости
Наночастицы улучшат оптоволоконные линии связи Физиологи составили «фоторобот» бога Гигантские вирусы оказались «фабрикой генов»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию1072
Украина ничего не получит: «Газпром» остановил аресты102
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью37
Антироссийский запрет навредил самой Украине40
Медведев решился на повышение НДС656
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение