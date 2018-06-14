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Льды в Антарктике тают с рекордной скоростью
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Ученые: льды в Антарктике тают с рекордной скоростью 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые предупреждают об увеличении скорости таяния льдов в Антарктике. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Согласно исследованиям, которые были опубликованы 13 июня, скорость таяния достигла рекордного уровня.
«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», — заявил профессор Эндрю Шепард.
По мнению ученых, если не принимать соответствующих мер, то уже к 2070 году из-за таяния льдов поднимется уровень моря до 3,5 метров
Ранее специалисты NASA заявили, что крупнейший айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Антарктиды, может скоро исчезнуть.
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