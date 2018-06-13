Инки оказались мастерами трепанации

Врачи инков оказались мастерами трепанации черепа

Всего, как отмечается, в Перу — в районах Анд и прибрежных областях — было найдено более 800 черепов, имеющих признаки трепанации (ею называется хирургическая операция, в ходе которой делается отверстие в костной ткани черепа для вскрытия его той или иной полости). Это, к слову, превышает общее число трепанированных черепов, найденных в остальном мире.

По словам исследователей, какие техники использовали древние индейцы при трепанации, остается неизвестным, однако очевидно, что врачам древней индейской империи удавалось добиться удивительной выживаемости среди пациентов — превышающей 80 процентов. Это, как отмечают ученые, сильно превосходит уровень выживаемости после трепанации во время Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). «Во времена инков смертность (после операции по трепанации — ред.) была на уровне 17-25 процентов, в то время как в ходе Гражданской войны — между 46 и 56 процентами», — отмечает Дэвид Кушнер (David Kushner) из Университета Майами.

Хотя техники, использовавшиеся инками, неизвестны, одна из возможных причин такого уровня выживаемости — гигиена. Во всяком случае, как пишет ScienceAlert, во время Войны Севера и Юга врачи зачастую использовали негигиеничные, нестерилизованные инструменты в ходе операции, а иногда даже и собственные пальцы. Другая же очевидная причина связана с опытом: врачи инков практиковались в течение столетий, улучшая технику.

В рамках работы специалисты изучили 59 черепов, датирующихся 400-200 гг. до н. э. 421 череп с датировкой между 1 000-1 400 гг. нашей эры, а также 160 черепов времен, собственно, империи инков, датирующихся 1 400-1 500 годами н. э.

Отмечается, что определить, удачно ли прошла трепанация черепа, относительно просто. Если кость в районе раны имеет признаки заживления, значит, пациент выжил. Как показало исследование, первая, наиболее ранняя группа черепов демонстрировала 40-процентную выживаемость, вторая (1 000— 1 400 гг. н. э.) — 53-процентную, а в случае с наиболее поздней группой, уже времен инков выживаемость возросла до 75-83 процентов. При этом одна небольшая группа, состоящая всего из девяти черепов, обнаруженных в северной части Анд, демонстрировала выживаемость в 91 процент. Исследователи отмечают, что с течением времени, как показывает работа, техники трепанации черепа у индейцев улучшались, становились более точными и аккуратными.

Исследование было опубликовано в журнале World Neurosurgery.