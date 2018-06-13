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В России объяснили отказ от запуска станции к Луне
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Стала известна причина переноса запуска российской станции к Луне 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: NASA
Запуск первой за четверть века российской станции к естественному спутнику Земли «Луна-25» откладывается не по техническим причинам или недостатка средств, а по баллистическим условиям совершения посадки, сообщил научный руководитель института РАН Лев Зеленый.
Зеленый сообщил на научной конференции в Институте космических исследований РАН, что ученые упорно работают над проектом «Луна-25», однако «из-за баллистических условий для исследования региона (…) первая миссия была отложена на 2021 год», передает РИА «Новости».
«В этот раз не из-за денег или технических проблем, а только по условиям баллистической навигации для посадки в 2020 году», — подчеркнул он.
Из предварительной презентации следует, что последующие миссии «Луна-26» и «Луна-27» могут также состояться позже — в 2022–2023 годах.
Ранее запуск «Луны-26» намечался на 2021 год, «Луны-27» — на 2022 год.
Отмечается также, что за пределами существующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии «Луна-28» для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии «Луна-29» с отправкой тяжелого лунохода.
Ранее в пятницу российские ученые предложили отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год.
Позже стало известно, что шведские ученые вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции «Луна-25».
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