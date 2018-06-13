Роскосмос: «Сфера» получит элементы искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин 7 июня в ходе "Прямой линии" сообщил об уникальной российской космической программе "Сфера", для которой в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников. Глава государства отметил, что "Сфера" сможет заменить кабельную связь, а по качеству и охвату территорий будет не хуже, но при этом дешевле и доступнее.

Николай Севастьянов. Какие спутники войдут в состав системы и как они будут запускаться, какие прорывные технологии будут использоваться в программе, рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос"

— Какие спутники будут входить в состав системы "Сфера"?

— Роскосмос развивает глобальные спутниковые группировки. В настоящее время функционирует и развивается навигационная система ГЛОНАСС, которая активно используется для решения навигационных задач. Следующий шаг — это создание глобальной группировки спутников "Сфера", которая будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах.

Важно, что для создания системы "Сфера" будет внедряться технология массового производства малых спутников, основанных на принципах серийного производства, сокращающих удельные издержки. Технология многоспутниковости позволит повысить надежность системы "Сфера" в целом.

— На какой ракете планируется выводить такое количество спутников — 600 аппаратов?

— Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-5", которая уже разработана. Для ракеты-носителя "Ангара-5" уже построен стартовый комплекс на космодроме Плесецк , успешно прошел первый запуск. В этом году начинается строительство второго стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара-5" на космодроме "Восточный". Ракета "Ангара-5" идет на замену тяжелой ракеты "Протон-М" и обеспечит России гарантированный доступ в космос с российской территории любых существующих в настоящее время полезных нагрузок на разные орбиты, в интересах как государственных, так и частных заказчиков.

— Какие-то передовые технологии будут использованы при создании системы "Сфера"?

— При создании системы "Сфера" будут использованы передовые разработки в области цифровых технологий, включая суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети (способность нейросетей самообучаться является одним из примеров искусственного интеллекта — Прим. ТАСС ).

— Что система "Сфера" даст обычным пользователям?

— "Сфера" является логичным развитием идеологии многоспутниковых систем, уже реализованной в системе ГЛОНАСС, для решения задач глобальной навигации. Система "Сфера" позволит обеспечить потребителей услугами подвижной связи и наблюдения в любой точке Земли, что будет способствовать дальнейшей информатизации общества. Специалисты одного из предприятий Роскосмоса — АО "Российские космические системы" — ранее презентовали свои предложения по одной из подсистем "Сферы" под названием "Эфир", которая предназначена для организации подвижной связи и интернета вещей.

Текст предоставлен пресс-службой Роскосмоса