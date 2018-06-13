Марсоход пережил сильнейшую марсианскую пылевую бурю

NASA сообщает, что сильнейшая песчаная буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity.
Как уточняется, по состоянию на 10 июня сильнейшая буря, когда-либо наблюдаемая на Красной планете, покрывала площадь в 15,8 миллиона квадратных миль (41 миллион квадратных километров, что приблизительно равно площади Северной Америки и России, вместе взятых). Буря настолько закрыла солнечный свет, что для ровера Opportunity, находящегося сейчас в Долине устойчивости, превратила день в ночь. 13 июня NASA планирует проведение брифинга, на котором будет рассказано о состоянии марсохода и буре, бушующей на планете.
Ровер Opportunity прибыл на Марс в 2004 году, напоминает РИА Новости. По данным NASA, его научная работа была приостановлена 8 июня текущего года, а последние данные с него были получены 10 июня. В настоящее время температура ровера составляет около минус 29 градусов Цельсия. Специалисты NASA подчеркивают, что поддержание температурного режима — жизненно важный фактор работы аппарата. Изначально срок службы Opportunity был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.