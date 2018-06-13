Ещё
Марсоход пережил сильнейшую марсианскую пылевую бурю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA: сильнейшая песчаная буря на Марсе помешала работе Opportunity 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: EPA
NASA сообщает, что сильнейшая песчаная буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity.
Как уточняется, по состоянию на 10 июня сильнейшая буря, когда-либо наблюдаемая на Красной планете, покрывала площадь в 15,8 миллиона квадратных миль (41 миллион квадратных километров, что приблизительно равно площади Северной Америки и России, вместе взятых). Буря настолько закрыла солнечный свет, что для ровера Opportunity, находящегося сейчас в Долине устойчивости, превратила день в ночь. 13 июня NASA планирует проведение брифинга, на котором будет рассказано о состоянии марсохода и буре, бушующей на планете.
Ровер Opportunity прибыл на Марс в 2004 году, напоминает РИА Новости. По данным NASA, его научная работа была приостановлена 8 июня текущего года, а последние данные с него были получены 10 июня. В настоящее время температура ровера составляет около минус 29 градусов Цельсия. Специалисты NASA подчеркивают, что поддержание температурного режима — жизненно важный фактор работы аппарата. Изначально срок службы Opportunity был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.
Вести.Ru: последние новости
"Роскосмос" придумал лазер для "отстрела" космического мусора Доказано: дешёвый бензин можно делать прямо из воздуха Смена состава на МКС: экипаж проведет десятки экспериментов и футбольный матч
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки России и Украины умоляют о помощи19
У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление21
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро45
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова30
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро158
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение