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SpaceX построит свой ЦУП
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CNBC: SpaceX построит на космодроме на мысе Канаверал новый ЦУП и ангары для ракет Falcon 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/John Raoux
Компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.
Он ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA. SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами (ЦУП) и ангары для своих ракет семейства Falcon.
"По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", — приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.
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