SpaceX построит свой ЦУП

CNBC: SpaceX построит на космодроме на мысе Канаверал новый ЦУП и ангары для ракет Falcon

Фото: © AP Photo/John Raoux

Компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC. Он ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA . SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами ( ЦУП ) и ангары для своих ракет семейства Falcon. "По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", — приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.