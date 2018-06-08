Опознаны останки загадочного шестиметрового животного из Африки

На берегу национального парка Дороб в Намибии нашли разлагающиеся останки морского животного. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам морского биолога Саймона Элвена (Simon Elwen), поначалу они озадачили специалистов. У существа имелись черты и кита, и дельфина.

«Тело животного сильно разложилось, что сделало его довольно непохожим на кита. Кроме того, в соцсетях появились несколько сбивающих с толку сообщений», — говорит Элвен.

По словам ученого, степень разложения помешала установить причину гибели животного. Его нижняя челюсть оказалась раздроблена, однако эти повреждения могли быть получены, когда оно было мертво.

Основываясь на форме головы и рыла животного, исследователи сделали вывод, что имеют дело с останками клюворыла.

«Я был довольно-таки удивлен, — говорит Элвен. — Этих животных и воде-то редко видят. Увидеть его на берегу — это совершенно уникальный случай».

Клюворылы относятся к отряду китообразных. Они вырастают до семи метров в длину и могут весить две–три тонны. Им принадлежит рекорд по глубине и продолжительности погружения среди морских млекопитающих. Известен случай, когда клюворыл достиг глубины 2992 метра. Численность этого вида остается неизвестной.

В мае сообщалось, что на пляже в филиппинском городе Сан-Антонио, провинция Восточный Миндоро, обнаружили разлагающиеся останки неопознанного морского животного. Длина органической массы, выброшенной на берег, составляла шесть метров. Ее покрывали волокна, напоминающие волосы.