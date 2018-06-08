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Пчелам разбираются в математических операциях
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Пчелам известно понятие нуля 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Пчелы понимают, что такое «ноль» и могут выбрать из двух чисел меньшее. Ученые обнаружили этот факт в результате серии экспериментов с насекомыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Понятие нуля — довольно сложная математическая концепция, ведь для того, чтобы ее понять, нужно уметь мыслить абстрактно. Долгое время считалось, что на это способен только человек. Затем оказалось, что это могут делать некоторые обезьяны и птицы. Международная группа ученых из Австралии и Франции обнаружила, что пчелы тоже входят в этот «элитный клуб».
Пчелы выделяются среди других насекомых выдающимися мыслительными способностями. Например, они могут наблюдать за другими своими сородичами и учиться у них. Также им знакомы понятия «одинаковый» и «разный». В новой серии экспериментов ученые проверили, могут ли пчелы отсортировать ряд значений по возрастанию и при этом понять, что «ноль» должен располагаться в самом начале.
Сначала исследователи приучили пчел выбирать из двух изображений то, на котором меньше элементов. Например, если на одной бумажке нарисовано три кружочка, а на второй — два, то пчелы должны выбрать первую. После этого ученые предложили пчелам выбор из двух бумажек, на одной из которых был один кружок, а на второй не было ничего. Пчелы успешно справились с этим заданием и выбрали пустую бумажку, хотя никогда раньше не встречались с концепцией «пустого множества».
Несмотря на то, что мозг пчел значительно больше, чем у других насекомых, считалось что такого размера не достаточно, чтобы понимать абстрактные концепции вроде нуля. Результаты исследования говорят о том, что это понятие, видимо, не требует высокой степени развития мозга и скорее всего доступно и многим другим животным.
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