Google Pixel 3 XL впервые показали на фото

Появились фотографии прототипа Google Pixel 3 XL

Появились фотографии прототипа Google Pixel 3 XLВ сети появились фотографии одного из прототипов Google Pixel 3 XL. Снимки появились на форуме XDA.

По всей видимости, тренд с вырезом под фронтальную камеру решила поддержать и Google. В остальном, компания будет придерживаться текущего дизайна своих смартфонов.

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Единственное, что смущает — боковые рамки. Судя по фотографии, они уже не матовые, какими были раньше. Вероятно, это сталь, как в iPhone X. В The Verge предположили, что это может быть лишь результат тщательной шлифовки.

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В любом случае, это лишь один из прототипов. Финальный дизайн устройства может кардинально измениться к релизу.