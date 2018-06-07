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Google Pixel 3 XL впервые показали на фото
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Появились фотографии прототипа Google Pixel 3 XL 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iphones.ru
Появились фотографии прототипа Google Pixel 3 XLВ сети появились фотографии одного из прототипов Google Pixel 3 XL. Снимки появились на форуме XDA.
По всей видимости, тренд с вырезом под фронтальную камеру решила поддержать и Google. В остальном, компания будет придерживаться текущего дизайна своих смартфонов.
iphones.ru
Единственное, что смущает — боковые рамки. Судя по фотографии, они уже не матовые, какими были раньше. Вероятно, это сталь, как в iPhone X. В The Verge предположили, что это может быть лишь результат тщательной шлифовки.
iphones.ru
В любом случае, это лишь один из прототипов. Финальный дизайн устройства может кардинально измениться к релизу.
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