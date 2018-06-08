Пассажиров лишат возможности смотреть в иллюминаторы

Пассажирские самолёты лишат иллюминаторов

Дело в том, что арабская авиакомпания Emirates всерьёз собирается убрать иллюминаторы из своих самолётов и заменить их на виртуальные окна, на которые по волоконно-оптической связи будет выводиться изображение с наружных камер. Президент авиакомпании Тим Кларк уверяет, что картинка на таком экране будет выглядеть качественнее и естественнее, чем тот вид, который можно наблюдать из самолёта через толстое стекло иллюминатора.

Кроме того, по словам Кларка, виртуальные иллюминаторы позволят самолётам компании Emirates стать легче, они будут летать быстрее, выше и при этом тратить меньше топлива. Он также отметил, что такая технология заодно повысит и уровень безопасности. Правда, это может оказаться проблемой для людей с клаустрофобией. В первую очередь виртуальными иллюминаторами оборудуют салоны бизнес-класса в новом авиалайнере Boeing 777-300R, но когда именно это произойдет, пока не уточняется.