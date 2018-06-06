На окраине Рима найдена гробница древнего атлета

На окраине Рима найдена нетронутая гробница древнего атлета

Интересную находку обнаружили римские археологи на окраине столицы Италии . Они нашли нетронутую древнюю гробницу. Любопытную новость опубликовал ресурс The History Blog. Предполагается, что в гробнице был захоронен атлет.

Объект культурного наследия был обнаружен во время работ по благоустройству города. На «могилу атлета» наткнулся экскаватор, задействованный в прокладке водопровода.

— Экскаватор проделал дыру в стене гробницы, которая была обустроена в вулканическом туфе. Сверху гробницу придавливала большая известняковая плита, — рассказывают ученые.

Внутри археологи нашли останки 4 человек — одной женщины и троих мужчины. Ученые предположили, что это семейна гробница, так как люди были захоронены в разные отрезки времени.

Находка по счастливой случайности оказалась нетронута мародерами, поэтому в ней покоились не только человеческие кости, но и уникальные артефакты — бронзовые скребки, которыми было принято удалять с тела грязь и пот после спортивных упражнений. Именно они и подтолкнули ученых к выводу о том, что в гробнице был похоронен атлет.

Согласно предварительному анализу, захоронение относится ко второй половине IV века.