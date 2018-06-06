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На окраине Рима найдена гробница древнего атлета
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На окраине Рима найдена нетронутая гробница древнего атлета 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: скриншот с видео dailymail
Интересную находку обнаружили римские археологи на окраине столицы Италии. Они нашли нетронутую древнюю гробницу. Любопытную новость опубликовал ресурс The History Blog. Предполагается, что в гробнице был захоронен атлет.
Объект культурного наследия был обнаружен во время работ по благоустройству города. На «могилу атлета» наткнулся экскаватор, задействованный в прокладке водопровода.
— Экскаватор проделал дыру в стене гробницы, которая была обустроена в вулканическом туфе. Сверху гробницу придавливала большая известняковая плита, — рассказывают ученые.
Внутри археологи нашли останки 4 человек — одной женщины и троих мужчины. Ученые предположили, что это семейна гробница, так как люди были захоронены в разные отрезки времени.
Находка по счастливой случайности оказалась нетронута мародерами, поэтому в ней покоились не только человеческие кости, но и уникальные артефакты — бронзовые скребки, которыми было принято удалять с тела грязь и пот после спортивных упражнений. Именно они и подтолкнули ученых к выводу о том, что в гробнице был похоронен атлет.
Согласно предварительному анализу, захоронение относится ко второй половине IV века.
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