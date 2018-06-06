В Москве состоится конференция DevOpsDays Moscow 2018

16 июня в Москве в гостинице Holiday Inn Moscow Sokolniki состоится международная некоммерческая конференция DevOpsDays Moscow 2018 , посвященная обсуждению актуальных методик и технологий в области процессов разработки и сопровождения программного обеспечения. На одной площадке соберутся более 350 представителей DevOps-комьюнити.

Главная идея события заключается в том, чтобы популяризировать и развить современные IT-технологии и DevOps-комьюнити в России, а также создать некоммерческую площадку для обмена передовым практическим опытом в области процессов разработки и сопровождения ПО.

«DevOps — это набор лучших практик и определенная философия, для того чтобы программное обеспечение разрабатывалось лучше, быстрее, надежнее и эффективнее», — говорит директор по развитию бизнеса компании Logrocon Владимир Туровцев.

DevOpsDays впервые была основана Патриком Дебуа и проведена в 2009 году, в Бельгии (г. Гент). К 2018 году было проведено более 160 мероприятий по всему миру, в которых приняли участие десятки тысяч IT-специалистов. В рамках всемирной серии технических конференций Москва уже второй раз распахнет свои двери перед идейными лидерами IT сообщества и передовыми IT компаниями. Это единственная конференция, направленная на поддержку сообщества DevOps и решение актуальных проблем в этой области. DevOpsDays — одна большая семья, где сообщество и решения — на первом месте.

Спикерами DevOpsDays Moscow 2018 станут не только российские эксперты DevOps, но и известные зарубежные гости: главный технолог Red Hat с 20-летним опытом работы — Christian Van Tuin (USA) ; основатель и директор Otomato Software, один из инициаторов и инструкторов первой в Израиле DevOps-сертификации с 17-летним опытом управления процессами разработки — Anton Weiss (Israel) ; главный консультант DevOps, автор книг «DevOps для разработчиков» и «Agile ALM» — Michael Huettermann (Germany); практик DevOps и Agile, сертифицированный Agile-коуч и SCRUM-мастер, автор книги «Blameless Continuous Integration» — Vivek Ganesan (India) .

Спонсорами события уже второй год выступят СбербанкТехнологии, RedHat, КРОК, Mail.Ru Group, издательство «Манн, Иванов и Фербер». Впервые конференцию поддержат «СТОЛОТО», Neoflex, Леруа Мерлен, Microsoft, PVS-Studio и многие другие.

Организаторы DevOpsDays Moscow 2018 — «Инструментальная тренинговая группа YEx» при поддержке Logrocon. YEx ITG известна как профессионал в организации и проведении корпоративных тренингов и стратегических сессий, обладатель D-U-N-S® Registered™, международного электронного «Знака доверия». Компания Logrocon обладает высшим (Gold DevOps) партнерским статусом Microsoft в области ALM-консалтинга, а также известна на серьезный игрок в области услуг заказной разработки и аутсорсинга тестирования ПО.