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В Instagram появятся видеоролики нового формата
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WSJ: в Instagram появятся видеоролики нового формата 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Depositphotos
Пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что изначально речь шла о применении нововведения для вертикальных видеозаписей, но недавно руководители Instagram провели несколько совещаний, на которых поднимался вопрос создания формата долгих видео. Подробности о достигнутых договоренностях не сообщаются. В настоящее время пользователи соцсети могут загружать видео длиной 60 сек., а также ролики по 15 сек. для Stories.
Ранее сообщалось, что сервис Instagram добавил функцию, которая позволяет скрыть в ленте публикации того или иного пользователя, не отписываясь от них.
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