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Голландия напечатает поселок с домами-булыжниками
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Голландия начинает строительство целого поселка напечатанных домов-булыжников 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Голландия стремится стать лидером в области строительства практичной, не экспериментальной инфраструктуры методами 3D-печати. И с этой целью запускает проект за проектом, последний из которых — «Project Milestone». Это концепт поселения с жилыми частными домами, полностью напечатанными строительными роботами и оформленными в палео-дизайне. Каждый домик будет выглядеть как выдолбленный изнутри огромный валун, хотя сооружать их будут уже привычным методом, послойно заливая цемент по трехмерному файл-проекту. Главной задачей инженеры видят поиск путей оптимизации при строительстве таких сооружений, поэтому, начиная с самого первого, каждое здание будет возводиться с учетом опыта печати предыдущих. До конца текущего года выстроят первый дом площадью 95 кв.м. с двумя спальнями, гостиной, кухней, кладовкой и санузлом.
Дом будет одноэтажным, далее перейдут к двухэтажным конструкциям, террасам и прочим сложным, функциональным, а не декоративным архитектурным элементам. Дизайн сооружений нарочито аскетичный, все самое красивое спрятано внутри, и оно тоже, по большей части, будет напечатанным. Ход работы выглядит так: сначала робот возводит каркас, затем люди монтируют коммуникации, а после приходит дизайнер с мобильным 3D-принтером и создает элементы интерьера.
Авторами проекта выступают сотрудники Технического университета Эйндховена, в числе подрядчиков компании Vesteda, Saint Gobain-Weber Beamix и Witteveen+Bos. Проект рассчитан на пять лет, за которые возведут пять зданий. О себестоимости пока ничего не известно, однако авторы обещают сделать цену аренды «приемлемой» для обычного квартиросъемщика.
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