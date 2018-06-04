Главные новинки крупнейшей конференции Apple

В понедельник, 4 июня, Apple провела презентацию, открывающую WWDC 2018 (Worldwide Developers Conference), на которую приехало шесть тысяч разработчиков. Обычно на ней показывают новые версии операционных систем — iOS, macOS, watchOS и так далее, — которые выйдут осенью этого года. Однако порой на ней презентуют и новые устройства. Так, в прошлом году кроме обновленных компьютеров компания показала iPad Pro 10.5 и HomePod. «Лента.ру» следила за мероприятием и рассказывает, что показала Apple.

В этом году ожиданий было даже больше чем обычно. Во-первых, Apple до сих пор не назвала дату начала продаж станции для беспроводной зарядки AirPower и обновленного кейса для AirPods. Вместе с этим, инсайдеры предсказывали выпуск новых iPad с безработным экраном на манер iPhone X. Больной темой для многих был и Mac Pro (то самое блестящее ведерко), который не обновлялся с 2013 года. В прошлом году старший директор по маркетингу Mac Тим Богер объявил, что Apple действительно работает над новой версией своих стационарных компьютеров, но позже оговорился, что выйдут они не раньше 2019 года.

Гвоздем программы должен был стать новый iPhone SE, который внешне бы одновременно напоминал iPhone 5s и X. По слухам, смартфон должен был получить компактный корпус «пятерки» с безрамочным экраном и вырезом «десятки». Стоит вспомнить, что последний iPhone, представленный на WWDC, был iPhone 4 2010 года.

iOS 12

Сперва в компании по традиции похвастались, что 81 процент iOS-девайсов работает на iOS 11, тогда как на последней версии Android работают всего 6 процентов устройств.

После череды забагованных iOS в Apple наконец взяли курс на повышение производительности и стабильности, вместо того, чтобы в очередной раз редизайнить шторку уведомлений (хотя и это сделали). Старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги пообещал, что новая система значительно ускорит работу смартфона: к примеру, приложение камеры будет запускаться на 70 процентов быстрее на всех устройствах, а сторонние программы — на 40 процентов.

А затем презентация прервалась на долгий разговор о дополненной реальности. Показали новое приложение Measure для измерения размеров объектов с помощью смартфона, новую версию ARKit и даже представителя LEGO пригласили на сцену. В итоге два взрослых мужчины играли на сцене с виртуальными кубиками и катали машинки по столу перед многотысячной публикой.

Apple

Первый час презентации прошел под рассказы об обновленном приложении «Акции» и News, которое до сих пор не работает в России , новом поиске «Фото», который заточен на английский язык, и непонятно, как он будет работать на русском. Сири научилась делать «Ярлыки», то есть можно задать последовательность действий при различных сценариях. Например, можно сказать ей «Я еду домой», и ассистент сам отправит сообщение нужному человеку, построит маршрут, включит кондиционер и все что угодно, что ей запрограммировали. Опять же, можно только гадать, как это будет работать в реальности. В шторке уведомлений наконец появится группировка по приложениям. То есть все пуши из мессенджеров или соцсетей будут распределены по разным «папкам», которые можно будет просмотреть сильным нажатием.

Похоже, главным анонсом стали новые Анимодзи и возможность создавать их на основе собственного лица (Мемоджи). Также у FaceTime появилась поддержка групповых звонков с поддержкой до 32 человек. iOS 12 будет доступна на всех тех же устройствах, что получали iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air и Mini 2). Операционная система выйдет осенью 2018 года.

Другие OS

Следующий блок конференции был посвящен watchOS 5. Как всегда, Apple увеличила количество видов активности, поддерживаемых часами, а также добавила автоматическое определение начала тренировки. Помимо этого, появилось приложение Walkie-Talkie — что-то вроде рации — для отправки коротких голосовых сообщений. Но самым необычным оказалась возможность открывать сайты на часах через WebKit. Но зачем? Таким образом обновление iOS направлено на то, чтобы снизить зависимость от смартфонов, зато на часах можно будет и аудиосообщения отправлять, и сайты открывать, и Сири вызвать для брони столика в ресторане, например.

Презентация новых функций tvOS прошла еще печальнее прежних. Около 15 минут представитель Apple рассказывал о функциях, недоступных российским пользователям. Единственное, что можно принять во внимание, — новая заставка, снятая из космоса.

Marcio Jose Sanchez / AP

Новая macOS была названа в честь пустыни Мохаве. Первым, о чем рассказали про новую систему для Mac, стала черная тема. При этом затемняется не только Док и строка меню, а весь интерфейс.

Гораздо интереснее выглядит то, как переработали работу с файлами в macOS. Во-первых, все файлы на рабочем столе группируются по типу в отдельные папки, и теперь на десктопе не будет хаоса из сотен разных картинок и презентаций. В стандартном просмотрщике файлов появилось отображение метаданных, а в предпросмотре — редактор с набором простых инструментов. Для снятия скриншотов появилось гораздо больше функций, и теперь можно редактировать снимок экрана прямо во время съемки. Здесь же можно и записывать видео с экрана.

После череды скандалов с Facebook и сливе персональных данных миллионов пользователей, в Apple решили подробнее рассказать о защите пользователей. Крейг Федериги напомнил, что баннеры, поля для ввода комментариев и другие элементы сайтов пытаются следить за пользователями. Теперь, если система обнаружит попытки слежки, то в окне браузера появится уведомление с возможностью запретить передачу данных. В том числе это касается и соцсетей.

Apple

В очередной раз развеяли мечты некоторых пользователей о слиянии iOS и macOS. Зато немного рассказали о новой разработке, которая будет доступна в 2019 году. Речь об универсальных приложениях, которые можно будет запускать на смартфоне и компьютере. Причем примеры работы этой технологии уже есть: программы News, «Дом», «Акции» и «Диктофон» перенесли с iOS, совсем незначительно переписав код.

Как и iOS 12, новые версии watchOS, tvOS и macOS будут доступны осенью 2018 года.

One More Thing

А не было никакого One More Thing. То есть на WWDC Apple показала только обновления своих операционных систем. Таких скучных и пустых презентаций у компании давно не было, ведь даже прошлогоднюю конференцию удалось разбавить новыми устройствами, вроде Homepod.

Apple

Сейчас же вместо этого показывали виртуальное LEGO, женщин на велотренажерах, персональные Анимоджи и защиту персональных данных в Safari. Соответственно, не было iPhone SE2, и остается надеяться, что его покажут на осенней презентации, вместе с новыми iPhone X.