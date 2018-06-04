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Маск отложил полет на Луну
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Маск отложил туристический полет на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Компания SpaceX решила перенести туристический полет к Луне как минимум на середину 2019 года.
Как пишет The Wall Street Journal, о переносе без объяснения причин рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон во время космической конференции в Лос-Анджелесе.
«SpaceX по-прежнему планирует отправить в космос туристов, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет», — передает РИА «Новости» слова Глисона.
По данным газеты, на 2018 год у компании запланированы 28 космических пусков, но в следующем году в связи с резким глобальным спадом количества заказов на производство и запуск коммерческих спутников данный показатель снизится на 40%.
Напомним, в феврале 2017 года SpaceX пообещала отправить двух туристов в путешествие вокруг Луны в 2018-м.
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