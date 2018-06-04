В России создан уникальный материал

Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН создали перспективный тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления, сообщает ДВФУ.

Сегодня рекорд в тугоплавкости держит карбид тантала-гафния Ta4HfC5 с температурой плавления 4200 градусов по шкале Кельвина. Как пояснил РИА Новости представитель вуза, сейчас замерить температуру выше 4200К невозможно, однако ученые рассчитали, что новый материал имеет теоретически предсказанную температуру на 200К выше.

Чистый образец получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния. Ученые отмечают, что новый материал можно применять в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.