Ещё
В России создан уникальный материал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН создали перспективный тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления, сообщает ДВФУ.
Сегодня рекорд в тугоплавкости держит карбид тантала-гафния Ta4HfC5 с температурой плавления 4200 градусов по шкале Кельвина. Как пояснил РИА Новости представитель вуза, сейчас замерить температуру выше 4200К невозможно, однако ученые рассчитали, что новый материал имеет теоретически предсказанную температуру на 200К выше.
Чистый образец получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния. Ученые отмечают, что новый материал можно применять в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.
"Мы уверены, что новый материал найдет широкое применение в передовых отраслях промышленности. Сейчас перед нами стоит задача оптимизировать процесс и глубоко изучить пути твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза", — отметил директор Академического департамента ядерных технологий ДВФУ Иван Тананаев.
РИА Новости: последние новости
SpaceX отложила полет космических туристов к Луне Мяч чемпионата мира по футболу доставили из космоса на Землю Экипаж МКС вернулся на Землю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии придумали новый способ насолить России74
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25218
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин24
«Говноактриса я и без инстаграма»20
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку89
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение