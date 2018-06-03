В США решили повременить с полетами к Луне

WSJ: SpaceX отложила до середины 2019 года первый полет космических туристов на Луну

Компания SpaceX откладывает с конца 2018 до середины 2019 года первый коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на официального представителя SpaceX Джеймса Глисона , который, однако, не раскрыл причины такого шага. "SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", — уточнил Глисон.

Издание обращает внимание на то, что изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.

В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing . Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

8 января 2018 года SpaceX запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету Falcon 9 (которая должна была вывести в космос военный спутник Zuma, но он не был обнаружен на околоземной орбите Стратегическим командованием ВВС США. Компания заявила, что ракета отработала штатно. Как выяснилось, к потере Zuma привела неисправность в системе отделения спутника от верхней ступени ракеты. За эту систему ответственна фирма Northrop Grumman, построившая космический аппарат.