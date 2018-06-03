Экипаж МКС вернул на Землю мяч ЧМ

Мяч чемпионата мира по футболу доставили из космоса на Землю

Недавно назначенный новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые приехал в ЦУП, чтобы наблюдать за возвращением экипажа МКС. Рогозин поприветствовал собравшихся и удалился в комнату для переговоров вместе с руководством ЦУПа

Мяч на станцию "привез" другой российский космонавт — Олег Артемьев . Сейчас он на станции вместе со своими коллегами американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается прибытия следующего экипажа 8 июня.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, Telstar18, побывавший на орбите, будет использоваться в ходе первой игры чемпионата. Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.

Корабль "Союз МС-09" следующего экипажа запустят к станции на ракете "Союз-ФГ", третья ступень которой также будет украшена символами ЧМ-2018. На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.