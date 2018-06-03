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Экипаж МКС вернул на Землю мяч ЧМ
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Мяч чемпионата мира по футболу доставили из космоса на Землю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07", передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) , где ведется трансляция посадки.
Недавно назначенный новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые приехал в ЦУП, чтобы наблюдать за возвращением экипажа МКС. Рогозин поприветствовал собравшихся и удалился в комнату для переговоров вместе с руководством ЦУПа
Мяч на станцию "привез" другой российский космонавт — Олег Артемьев. Сейчас он на станции вместе со своими коллегами американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается прибытия следующего экипажа 8 июня.
Как ранее сообщали в Роскосмосе, Telstar18, побывавший на орбите, будет использоваться в ходе первой игры чемпионата. Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.
Корабль "Союз МС-09" следующего экипажа запустят к станции на ракете "Союз-ФГ", третья ступень которой также будет украшена символами ЧМ-2018. На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.
Вместе с Антоном Шкаплеровым на Землю вернулись японец Норишиге Канаи и американец Скотт Тингл. Они провели на станции 168 дней.
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