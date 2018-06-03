Экипаж МКС вернулся на Землю

Корабль отстыковался от МКС в 12.16 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 14.48 мск. В 15.17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы. В 15.26 мск была дана команда на открытие основного парашюта.

Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), восемь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа вылетели с южноуральского аэродрома Упрун для встречи экипажа. Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12. Всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.