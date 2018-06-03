Пилотируемый корабль «Союз МС-09» пристыковали к ракете «Союз-ФГ»

Пилотируемый корабль "Союз МС-09", укрытый сбор­очно-защитным блоком, в воскресенье на космодроме Байконур был состыкован с третьей ступенью ра­кеты-носителя "Союз-­ФГ", сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Сегодня в монтажно-­испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур ­специалисты Ракетно-косми­ческой корпорации "Энергия" им. С. П. Кор­олёва и самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" провели общую сборку ракеты "Союз-ФГ". На первом этапе работ космическая головная часть (корабль "Союз МС-09" укрытый сбор­очно-защитным блоком) была состыкована с третьей ступенью ра­кеты-носителя "Союз-­ФГ". Затем на головную часть установили систему аварийного спасения космонавтов", — рассказал собеседник агентства.

После этого блок из головной части и третьей ступени был пристыкован к "пакету" из первой и второй ступеней ракеты-носи­теля "Союз-ФГ".

"Сегодня вечером на Байконуре пройдет заседание государственной комиссии, на кото­ром будет приниматься решение о проведен­ии вывоза ракеты на стартовый комплекс", — рассказал собеседник.

Вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки номер 1 намечен на утро 4 июня. После доставки ракеты на стартовый комплекс, она будет установлена в стартовую систему и после сведения ферм обслуживания специалисты космодрома приступят к ее предстартовой подготовке.

Как сообщалось, пуск ракеты "Союз-­ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" запланирован на 14.12 мск 6 июня.