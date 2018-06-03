«Союз МС-09» пристыковали к ракете «Союз-ФГ»

Пилотируемый корабль "Союз МС-09", укрытый сборочно-защитным блоком, в воскресенье на космодроме Байконур был состыкован с третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Сегодня в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королёва и самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" провели общую сборку ракеты "Союз-ФГ". На первом этапе работ космическая головная часть (корабль "Союз МС-09" укрытый сборочно-защитным блоком) была состыкована с третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-ФГ". Затем на головную часть установили систему аварийного спасения космонавтов", — рассказал собеседник агентства.
После этого блок из головной части и третьей ступени был пристыкован к "пакету" из первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ".
"Сегодня вечером на Байконуре пройдет заседание государственной комиссии, на котором будет приниматься решение о проведении вывоза ракеты на стартовый комплекс", — рассказал собеседник.
Вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки номер 1 намечен на утро 4 июня. После доставки ракеты на стартовый комплекс, она будет установлена в стартовую систему и после сведения ферм обслуживания специалисты космодрома приступят к ее предстартовой подготовке.
Как сообщалось, пуск ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" запланирован на 14.12 мск 6 июня.
На корабле к международной станции должен отправиться экипаж 56/57-й экспедиции: россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор.
Члены основного экипажа МКС-56/57\: астронавт НАСА Серина Ауньён Чэнселлор, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт ЕКА Александр Герст в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. 11 мая 2018