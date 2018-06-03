«Союз» приземляется, космонавтов будут искать 200 человек

Четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" в Казахстане , сообщает ЦВО.

"Посадка запланирована на 15.40 мск в 180 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Военнослужащие будут находиться в готовности к поиску спускаемого аппарата в основном и запасном районах посадки", — говорится в сообщении.

Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка Центрального военного округа в составе 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного — Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность №1.

В поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих.

Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 — платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью.

Машины оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием. Удаление мест базирования от района поиска достигает 350 километров.