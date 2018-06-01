В ДВФУ разработали новый магнитный стимулятор мозга

Новый магнитный стимулятор мозга, разработанный в Дальневосточном федеральном университете, позволяет восстанавливать утраченные функции, тренировать и развивать нейроресурсы, сообщает пресс-служба вуза.

"Предложенная технология позволяет безопасно, точно и дозировано воздействовать на глубокие структуры головного мозга для тренировки и развития нейроресурсов, восстановления утраченных функций, а также при когнитивных исследованиях", — говорится в сообщении.

По словам разработчика проекта, доцента департамента фундаментальной медицины ДВФУ Бориса Юнга, новый стимулятор представляет собой шлем, внутри которого расположена техническая база. Существующие сегодня аппараты для стимуляции коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов не позволяют воздействовать на глубокие структуры, имеют много противопоказаний и побочных эффектов.

"Главное отличие от аналогов — безопасность и точность. Параметры стимуляции соизмеримы с естественными параметрами магнитного поля Земли и не превышают нормы СанПиН, уровень электромагнитных помех значительно ниже. К тому же новый метод позволяет воздействовать на глубокие структуры головного мозга с точностью до 1,5 миллиметра", — рассказал Юнг.

Ученый ДВФУ уже получил на свое изобретение три патента. На следующем этапе планируется создать прототип стимулятора, ведутся переговоры с одним из заводов Дальнего Востока по производству аппаратов. Ориентировочная рыночная стоимость нового устройства будет в семь-девять раз ниже мировых аналогов.