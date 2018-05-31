Ещё
Названа главная причина появления человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа главная причина появления человека 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Фото: Thomas Mukoya / Reuters
Ученые Калифорнийского университета в Санта-Крузе (США) выявили три гена, которые встречаются только у человека и играют решающую роль в развитии большого мозга. Они появились благодаря удвоению специфических участков ДНК у общего предка Homo sapiens и горилл. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Обнаруженные гены появились 3-4 миллиона лет назад, что предшествовало периоду увеличения размера мозга у предков Homo sapiens. Они относятся к семейству генов Notch, которые участвуют в передаче сигналов между клетками и опосредуют эмбриональное формирование тканей, в том числе нервной системы. Это семейство было впервые обнаружено у плодовых мушек, и мутации в генах вызывали дефекты развития крыльев.
Как показали ученые, найденные гены по своей последовательности близки гену NOTCH2, который кодирует белковый рецептор, погруженный в клеточную мембрану. С наружной стороны мембраны к ним присоединяются лиганды, что приводит к отделению внутриклеточной части (домена) белка. Этот домен отправляется в ядро, где влияет на активность специфических генов. Мутации в NOTCH2 могут вызывать развитие синдрома Алажилля и артродентоостеодисплазии. Частичное удвоение (дупликация) NOTCH2 у древних приматов (общих предков человека и гориллы) и вставка копий в другую часть генома привело к появлению не функциональных участков ДНК (псевдогенов).
У шимпанзе и горилл неполноценные копии NOTCH2 остались бесполезными, однако по линии человека произошло еще одно копирование этого гена в ту же часть генома. В результате псевдоген стал функциональным. После этого он копировался несколько раз, и, в конце концов, возникли четыре его варианта, называемые NOTCH2NL. Хотя один из них снова оказался псевдогеном, три других взяли на себя функции обеспечения дифференциации нервных стволовых клеток и развития коры больших полушарий мозга. Мутации в них способствуют развитию тяжелых неврологических расстройств у современного человека.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне101
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17643
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом698
Михалков высказался о поразивших россиян доходах583
Нож в спину: Турция закроет американские базы100
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение