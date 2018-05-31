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Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе
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Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Eckart Frahm / Yale University
Ученые расшифровали 250 клинописных текстов, повествующих о жизни затерянного шумерского города Ирисагриг. Об этом сообщает Live Science.
Тысячи табличек хранились в частных коллекциях. Многие из них были незаконно вывезены из Ирака. Недавно США вернули артефакты в эту страну. Ученым отвели чуть более двух суток на изучение. Этого хватило на расшифровку 250 табличек, датированных 2100-1600 гг. до н.э.
Большинство текстов повествуют о древнем городе Ирисагриг, существовавшем около 4000 лет назад. Он до сих пор не найден учеными. Профессор Мануэль Молина из Национального исследовательского совета Испании с сожалением констатирует, что его местоположение известно только "черным археологам". Именно они обнаружили таблички.
"Одним из самых интересных является текст, в котором подробно перечислены расходы на содержание царской семьи, — говорит профессор Йельского университета Экарт Фрэм. — Другой текст рассказывает о количестве пищи, которую раздавали собакам в царском дворце. Судя по всему, они хорошо питались".
Ученые надеются на то, что расшифрованные тексты помогут найти затерянный город. К слову, в сентябре 2017 года на спутниковом снимке были замечены руины, которые обозначили как "город 1056". Возможно, это и есть древний Ирисагриг.
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