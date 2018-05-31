Рогозин обсудит в центре Хруничева кадровые перестановки

Источник рассказал, какие темы обсудит Рогозин в центре Хруничева

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос", тот пообещал оправдать доверие. Позже Путин подписал указ о назначении Рогозина генеральным директором госкорпорации. До этого он курировал ракетно-космическую отрасль в качестве вице-премьера.

"В пятницу ожидается рабочий визит Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева. Планируется заслушать доклад о состоянии предприятия, его производственных мощностей, планах на перспективу", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Другой собеседник агентства уточнил, что по итогам визита могут быть приняты кадровые решения в отношении руководства предприятия и внесены коррективы в сроки производства ракет "Ангара".

"Дмитрий Рогозин выступает за скорейший переход к серийному производству и началу полетов ракеты "Ангара", поскольку на разработку ракеты были затрачены большие средства. В то же время с 2014 года ракета так и не совершила ни одного старта и запланированный на 2018 год ее полет также находится под вопросом", — рассказал собеседник.

Второй пуск "Ангары" планируется на 2018 год. СМИ сообщали о возможном переносе пуска на 2019 год. Как ранее заявил РИА Новости, генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко , сроки пуска ракеты "Ангара" зависят от адаптации к космическому аппарату.

Помимо того, Рогозину расскажут о состоянии Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого к Международной космической станции ежегодно откладывается. Сейчас он перенесен на 2019 год, рассказал собеседник.

Ещё один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что поездка Рогозина на Центр Хруничева носит плановый характер. Бывший руководитель Роскосмоса Игорь Комаров посещал предприятие еженедельно, лично контролируя деятельность предприятия. "Данный визит достался Рогозину по наследству. Он не стал отменять запланированную ранее поездку", — рассказал собеседник.

В настоящее время Космический центр Хруничева возглавляет Алексей Варочко. На предприятие он пришел в 2017 году. До этого предприятием руководил Андрей Калиновский , который ушел на должность заместителя генерального директора Роскосмоса по качеству.

Ряд СМИ ранее сообщили, что занять должность генерального директора Центра Хруничева может Александр Иванов — ныне первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос". Как ранее сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, Иванов может покинуть свой пост после проведения пилотируемого запуска к МКС, планируемого на 6 июня. В этом запуске Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии.

В пресс-службе Центра Хруничева, Роскосмоса или аппарате Рогозина получить официальный комментарий по предстоящему визиту не удалось.