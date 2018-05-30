«Фрегат» поможет новому «Союзу»

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Новую ракету «Союз-5» предложили оснастить разгонным блоком «Фрегат» 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Twitter
Разгонный блок "Фрегат", предназначенный для выведения спутников на разные орбиты после их отделения от ракет, планируют адаптировать к новому российскому носителю среднего класса "Союз-5", решение принял научно-технический совет НПО им. Лавочкина, сообщается на сайте предприятия.
Ранее гендиректор предприятия Сергей Лемешевский рассказал, что у НПО им. Лавочкина имеются предложения по использованию утяжеленного разгонного блока "Фрегат" для повышения грузоподъемности ракеты "Союз-5". В такой конфигурации новый носитель сможет заменить по грузоподъемности ракету "Протон".
"С докладом перед представителями смежных организаций и госкорпорацией "Роскосмос" выступил исполняющий обязанности заместителя генерального конструктора по разработке и адаптации средств выведения Сергей Вячеславович Ишин. Он предложил пути создания разгонного блока "Фрегат-СБУ" для его применения в составе ракет-носителей типа "Союз-5" и "Ангара-А3", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.
"Решением научно-технического совета одобрены направления создания и использования разгонного блока "Фрегат-СБУ" для этих целей", — поясняется в сообщении.
В пресс-релизе говорится, что для создания и производства этой модификации разгонного блока "Фрегат" у НПО им. Лавочкина имеется вся необходимая инфраструктура.
Первый запуск разгонного блока "Фрегат" состоялся в феврале 2000 года. На сегодняшний день проведено более 60 запусков "Фрегата". Он является единственным разгонным блоком, который использовался для доставки спутников на три разных орбиты. Отличительной особенностью данного "разгонника" является многократное включение двигательной установки, а за точность доставки груза в нужную точку отвечает использование навигационной аппаратуры ГЛОНАСС.
"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны. Первый полет новой ракеты намечен на 2022 год.
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