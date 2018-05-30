Ещё
В ЦЭНКИ опровергли отставку Джураевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦЭНКИ опровергли отставку Джураевой 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Информация об увольнении Рано Джураевой с поста главы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центра.
«Опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В ЦЭНКИ добавили, что «Джураева продолжает работу на посту генерального директора Центра».
Напомним, ранее в среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что и.о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) вместо Рано Джураевой назначен Олег Майданович.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов Археологи нашли раздавленного камнем при попытке бегства от Везувия жителя Помпей Российские ученые доказали токсичность серебра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие доходы Михалкова поразили народ379
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями97
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»139
Задержан помощник Лукашенко14
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды6
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:52
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»
Украина В мире
30:32
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение