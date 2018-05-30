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В США испытали сверхзвуковой космоплан
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В США испытали космоплан VSS Unity 

Naked-Science.ru 16 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Компания Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo. Во время испытаний аппарат развил скорость 1,9 числа Маха и достиг высоты 35 километров.
Об испытаниях космоплана VSS Unity компания Virgin Galactic объявила на своем сайте. Тесты провели 29 мая 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния, США). Во время испытаний космоплан отделился от самолета WhiteKnightTwo и развил сверхзвуковую скорость. Для корабля эти тесты стали вторыми, в ходе которых он совершил сверхзвуковой полет. Ракетный двигатель космоплана проработал 31 секунду.
При испытаниях специалисты Virgin Galactic проанализировали работу системы управления полетом VSS Unity на сверхзвуковой скорости. На это время в аппарате были установлены пассажирские кресла.
Напомним, первый сверхзвуковой полет VSS Unity выполнил 5 апреля этого года. Испытания провели в пустыне Мохаве, аппаратом управляли Дейв Маккей и Марк Стаки. На момент взлета суборбитальный космоплан был связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте 14 тысяч метров, а затем запустили двигатели корабля. Аппарат достиг сверхзвуковой скорости, набрав высоту 25 тысяч метров. После этого он успешно сел на аэродроме в Мохаве.
Первый же полет VSS Unity выполнил 8 сентября 2016-го, будучи пристыкованным к самолету-носителю. В декабре того же года космоплан произвел первый планирующий полет.
Последние тесты следует рассматривать как финальную стадию испытаний космоплана перед началом полноценной эксплуатации. Напомним, главная задача Virgin Galactic — организация туристических суборбитальных космических полетов. Кроме того, SpaceShipTwo планируют использовать для исследования атмосферы в интересах Национального управления океанических и атмосферных исследований. Некоторые приборы для этого разместят на самолете-разгонщике White Knight Two.
Максимальная высота полета корабля составит 135-140 километров (по другим данным — 160-320 километров). Максимальная перегрузка — 6 g. На борту SpaceShipTwo разместятся два пилота и до шести пассажиров. Согласно ранее озвученным планам, Virgin Galactic намерена создать пять единиц SpaceShipTwo и два самолета White Knight Two, выступающих в качестве носителей.
Напомним, космический туризм в США планирует развивать и компания Blue Origin. Для этих целей будут использовать суборбитальный корабль New Shepard, представляющий собой небольшую капсулу.
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