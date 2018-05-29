Предсказано уничтожение инопланетян людьми

Физик-теоретик Александр Березин из Московского института электронной техники предложил новое объяснение парадоксу Ферми. По мнению исследователя, люди являются единственной разумной формой жизни, иначе они были бы уничтожены инопланетянами. Более того, человечество само истребит внеземные цивилизации. Препринт ученого опубликован в репозитории arXiv.

Согласно парадоксу Ферми, инопланетные цивилизации должны были расселиться по всей галактике, однако человечество не находит следы их существования. Ученые предложили несколько объяснений этому: например, инопланетяне гибнут до того, как станут обнаруживаемыми, или они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации планеты или остановки технологического развития. Однако Березин полагает, что такие цивилизации-«неудачники» не должны учитываться в попытке разрешить парадокс.

Исследователь считает, что единственной переменной, которую следует вводить при рассмотрении проблемы, является «параметр А» — вероятность того, что инопланетная жизнь, находящаяся на определенном расстоянии от Земли, станет видимой для человечества, несмотря на ее природу или интеллект. Поскольку инопланетная жизнь, если она уже существует, должна была освоить галактику примерно за 100 тысяч лет и быть видимой для человечества, значение этой переменной приближается к нулю.

На основе низкого значения «параметра А» ученый пришел к выводу, что инопланетян на данный момент просто не существует, а человечество является первой цивилизацией, достигшей текущего уровня технологий, и будет развиваться дальше. Поскольку освоение галактики потребует большое количество ресурсов, то их добыча и использование уничтожит или предотвратит появление других цивилизаций, то есть человечество должно в будущем намеренно или ненамеренно истребить другие формы жизни.

Таким образом, заключает физик, парадокс Ферми объясняется антропным принципом, согласно которому человечество может существовать только в том случае, если оно является первой технологически развитой цивилизацией. В противном случае оно было бы давно уничтожено инопланетянами, которые необязательно агрессивно настроены, а просто слишком продвинуты, чтобы «заметить» людей.