Палочники научились обращать смерть во благо

Палочники — преимущественно тропические насекомые, напоминающие внешним видом ветки или листья деревьев, — выработали специфическую стратегию для того, чтобы расширить ареал своего обитания. Они не могут самостоятлеьно передвигаться на большие расстояния, однако их яйца покрыты настолько крепкой оболочкой, что если их съест птица, то новые насекомые могут появиться из ее помета уже в новом месте. Исследование с описанием необычной стратегии опубликовано в журнале Ecology.

Многие деревья для того, чтобы как можно шире распространить свои семена, используют птиц. Пернатое съедает плод и улетает, но оболочка семян не переваривается в их желудке и кишках. Поэтому семяна, покинув организм птиц вместе с их экскрементами, могут впоследствии прорасти. Именно поэтому, считают ученые, плоды некоторых деревьев стали сладкими: таким образом можно привлечь больше птиц.

Палочники — довольно неторопливые насекомые, даже от от хищников они защищаются в основном благодаря маскировке, не пытаясь убежать. Несмотря на все это, насекомые распространены достаточно широко, даже на не связанных между собой островах. Ранее биологи считали, что если птица съедает палочника, то насекомое погибает вместе со всем нерожденным потомством. В новой работе ученые показали, что яйца палочников защищены наподобие семян растений. Получается, что эти насекомые похожи на деревья не только внешним видом, но и способом распространения.

В экспериментах авторы скармливали яйца трех видов палочников короткопалому бюльбюлю (Hypsipetes amaurotis) — широко распространенной в Азии птице, который специалиризуется по этим насекомым. Оказалось, что в зависимости от вида от 5 до 20% яиц покидали пищеварительную систему птиц в сохранности. Несколько яиц палочника вида Ramulus irregulariterdentatus даже развились в полноценные организмы. Если такая стратегия насекомых не нова в эволюционном плане, то между генетикой разных видов палочников и путями миграции птиц должны быть корреляции. Авторы собираются проверить эту идею в следующих работах.