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Найден способ сделать дельфинов счастливыми
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Ученые рассказали, что приносит счастье дельфинам 

Ридус 46 минут назад
Фото: pixabay.com
Есть ли у животных эмоции? Способны ли они испытывать счастье и разочарование? Ученые утверждают, что большинство животных на это способны. Недавно французские ученые продемонстрировали это на поведении дельфинов.
Для своего эксперимента ученые поместили дельфинов в замкнутое пространство — бассейн, чтобы посмотреть, как животные в неволе будут реагировать на разные ситуации. Дельфины проводили в бассейне определенное количество времени, после чего их возвращали к привычному образу жизни.
Эксперимент проходил почти три года, и за это время ученые смогли расшифровать некоторые «жесты» дельфинов, а также понять, что является лучшим подарком для животного в неестественной среде.
Когда дельфины долгое время находились в бассейне, ученые пытались привлечь их внимание тремя способами: в помещении появлялся знакомый животным тренер, в бассейн добавляли новые игрушки, а также ученые просто оставляли дельфинов наедине.
Оказалось, что самый лучший способ обрадовать дельфинов — пригласить знакомого им человека. Тогда животные сразу же начинали активно плавать, выполнять известные им трюки, а также больше времени проводить у края бассейна.
Такое же поведение мы замечали и у других животных, которые долгое время находились в некой изоляции. Наш эксперимент показывает, что лучшее «успокоительное» для животных — это знакомый им человек, который о них заботиться, — поделились авторы работы.
В своем исследовании ученые также высказали мнение по поводу содержания диких животных в неволе. Специалисты из Манчестерского университета уверены, что в разведении дельфинов нет ничего плохого, если за животными наблюдают специалисты.
Для дельфинов крайне важно поддерживать комфортные условия для жизни, не перегружать их излишней работой и давать полноценное питание.
«Если дельфин рожден в неволе, ему будет лучше расти под присмотром человека», — рассказали ученые.
Новое исследование показало, что для дельфинов крайне важен контакт с людьми, так как это напрямую влияет на их эмоциональное состояние.
Ученые считают, что проводить подобные исследования нужно чаще, чтобы полностью разобраться в поведении животных, понять их эмоциональное состояние и улучшить жизнь животных в зоопарках и дельфинариях.
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