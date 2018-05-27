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Ученые открыли способ превращения труса в смельчака
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Ученые рассказали, что может превратить последнего труса в отчаянного смельчака 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Нейрофизиологи открыли особый «центр агрессии» в мозгах грызунов и людей, отвечающий за склонность к риску и желание проявлять силу.
Нейрофизиологи выяснили, что в мозгах мужчин и грызунов существует особая группа нервных клеток, которые отвечают за «конкурентную агрессию». Активация этих клеток способна превратить самого тихого и скромного «ботаника» в самого громкого и привлекательного «альфа-самца» в компании.
Как рассказывает издание Nature Neuroscience, агрессивное поведение часто становится причиной тяжелых физических и психологических травм, которые впоследствии могут стать достаточно серьезным минусом при социальной жизни человека.
За последнее время учеными было открыто сразу несколько регионов мозга, которые отвечают за особенности характера, в том числе — склонность к риску.
В январе 2017 года в Йельском университете открыли так называемую «Программу хищника» в мозге мыши, включение которой делает маленького осторожного грызуна супер-агрессивным, в любой момент готовым к атаке и даже преследованию и охоте. А непосредственным «соседом» этой зоны мозга стала похожая, но с точно противоположным эффектом — зона, отвечающая за страх и желание бежать от опасности.
Ученые открыли и еще один «центр агрессии» в мозге мышей и людей, когда наблюдали за поведением двух самцов грызунов, столкнувшихся друг с другом в узком проходе в поисках выхода.
В подавляющем большинстве случаев, один из самцов просто начнет оттеснять оппонента силой, в то время как второй просто будет стоять на месте без движения, чтобы не провоцировать «альфа»-самца на конфликт. При наблюдении за такими ситуациями удалось выяснить, что исход подобных схваток зависел от активности нервной ткани в так называемом гипоталамусе — отделе глубинных слоев мозга, управляющий выработкой гормонов и примитивными поведенческими реакциями.
Открыв эту область, ученые начали проверять, что будет, если принудительно понижать и повышать активность этой нервной ткани. Для этого они «заразили» гипоталамус самцов с различающимся поведением ретровирусом с особыми генами, позволяющими управлять ими с помощью вспышек света.
Грызунов поместили в изначальные условия со спором в трубе, и начали включать и выключать свет, активируя введенные гены. Результат опыта оказался поразительным: повышение активности клеток гипоталамуса заставило даже самых трусливых мышей атаковать самых крупных противников, а ее понижение делало прирожденных «альфа»-самцов самыми скромными и незаметными особями. При этом, эффект от произведенных изменений сохранялся на протяжении нескольких дней после эксперимента. Активация центра агрессии одновременно запускала и центр удовольствия, поэтому грызуны запоминали приятный эффект и «повторяли опыт», когда появлялась такая возможность. Это объясняет, почему драки оставляют след в мозге человека и является причиной использования насилия в качестве эффективного решения человеческих проблем.
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