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iPhone сможет открывать машины и двери 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
Apple планирует обновить технологию NFC  Технология NFC («ближней бесконтактной связи») появилась в продукции Apple вместе с выходом iPhone 6. К сожалению, компания ограничивает сторонним разработчикам работу с ней, и владельцы смартфонов зачастую используют только платёжную систему Apple Pay. Но, как передаёт The Information, Apple планирует расширить возможности этой технологии.
Компания обновит iPhoneс NFC-чипами, чтобы они могли взаимодействовать с «умными» замками, системами безопасности, машинами и платёжными системами общественного транспорта. Так, например, сотрудники Apple уже могут открывать двери в новом кампусе в Купертино.
Скорее всего, нововведение появится вместе с iOS 12, которую должны представить в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018. Она пройдёт с 4 по 8 июня.
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