Apple поймали на лжи о «прочности» Iphone 6

Американская судья Люси Кох раскрыла содержание некоторой внутренней документации Apple . Оказалось, что представители компании были в курсе о хрупкости вышедших в 2014 году айфонов 6, хотя публично этого так и не признали, сообщает Motherboard.

Судя по документам, представители Apple еще на этапе тестирования iPhone 6 поняли, что новая на тот момент модель смартфона в 3,3 раза более хрупкая, чем iPhone 5S, а iPhone 6 Plus — в 7,2 раза.

Покупатели жаловались, что шестые айфоны гнутся в результате обычного ношения в кармане. Пользователи винили в этом недоработки в дизайне, в Сети появились ролики, в которых люди гнули новые айфоны голыми руками.

Представители Apple все отрицали, уверяя, что их телефоны можно погнуть, только при неправильном использовании или сильно постаравшись.

Впрочем, если верить материалам, обнародованным Кох, сотрудники Apple все же учли жалобы пользователей, хотя и не признались в этом публично.

В 2016 году компания перевыпустила iPhone 6 и iPhone 6 Plus, добавив дополнительный слой эпоксидной смолы под чип, который отвечал за работу дисплея. Кроме того, в следующих моделях телефонов фирма увеличила плотность корпуса почти в два раза.