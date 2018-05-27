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Ученые нашли причину аномальных погодных явлений
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Ученые нашли причину аномальных погодных явлений 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи создали математическую модель, которая может объяснить суть погодных условий, нехарактерных для региона или времени года.
Американские ученые выяснили, что виновниками аномальных погодных явлений становятся воздушные «пробки», которые формируются в атмосфере Земли. Уточняется, что речь идет о феномене блокировки струйных течений, которому до сих пор не удавалось найти объяснений.
Впервые струйные течения обнаружил в ХХ веке чикагский метеоролог Карл Россби. Он зафиксировал потоки мощного ветра, который достигал скорость до 50 километров в секунду. Такие потоки образуются в верхней тропосфере или нижней стратосфере. Они также обладают достаточно сложной структурой в вертикальном и горизонтальном направлениях. Практически сразу после открытия струйных течений появилось мнение, что они способны резко останавливаться.
Современные ученые решили связать события погодных явлений в одно и создали математическую модель, которая может объяснить их суть. Оказалось, что в воздухе образуется что-то, что можно сравнить с заторами на дорогах. Модель исследователей смогла объяснить блокировку струйных потоков, а также дала возможность их предугадывать.
Согласно созданной модели, между интенсивностью волновых явлений, скоростью течения и образованием аномальных петель существует выраженная зависимость. Волновая активность может приводить к появлению воздушных «пробок». Если она является очень высокой, то поток останавливается, что и приводит к «пробкам». Таким образом, на Земле образуются аномальные условия погоды, отмечает Oane.
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