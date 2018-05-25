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У динозавров перхоть нашли
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Ученые нашли у динозавров перхоть 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Ирландского национального университета в Корке обнаружили среди останков древних ящеров жесткие клетки кожи, наполненные кератином, — корнеоциты. Похожими клетками сегодня обладают человек и млекопитающие с волосяным покровом. Эти частицы принято называть перхотью.
По словам ученых, во время эволюции динозавров ускоренное метаболическое развитие привело к эндотермической физиологии, как у современных птиц, что вызвало изменения в структуре кожного покрова. У ранних динозавров кожа была либо цельной оболочкой, либо состояла из крупных пластин и только в этот период начала утончатся и разделяться на мелкие чешуйки. Этот переход специалисты пронаблюдали у трех пернатых динозавров: микрораптора, бэйпяозавра и синорнитозавра.
Фосфатизированные мягкие ткани манирапторов, на которых видны чешуйки / Nature
Доктор Мария Макнамара (Maria McNamara) поделилась тем, что ее больше всего удивило в находке:
«Ископаемые клетки сохранились с невероятной детализацией — вплоть до уровня наноразмерных кератиновых фибрилл. Примечательно, что древняя перхоть почти такая же, как у современных птиц: видно даже спиральное скручивание отдельных волокон. Во время [юрского периода] произошел эволюционный взрыв пернатых динозавров и птиц. Было бы интересно увидеть доказательства того, что их кожа быстро развивалась в ответ на появившиеся перья».
Ранее палеонтологи выяснили, как огромные динозавры, весившие около тонны, не разбивали под собой яйца во время насиживания.
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