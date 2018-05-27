Найден ледяной керн, сохранивший миллионы лет истории Земли

Возраст найденных обломков льда составил 2,7 миллиона лет.

Американские ученые из Принстонского университета добыли в Антарктиде образец ледяного керна, который может содержать информацию о жизни Земли за миллионы лет.

Возраст найденных обломков льда составил 2,7 миллиона лет, при этом происхождение обломков неизвестно, сообщает телеканал «360».

Для того, чтобы прояснить вопрос, где начали свое образование ледяные обломки, ученые применили радары, которые способны отправлять сигнал в толщу льда и достигать слой, который по своим характеристикам идеально совпадает с обломками льда.

В настоящее время ученые получают разрешение на бурение в найденной точке.

Ледяные керны — керны, взятые из ледяного щита, чаще всего изо льда полярных ледяных шапок в Антарктике, Гренландии или высокогорных ледников. Так как лед образуется из нарастающих спрессованных слоев снега, нижележащие слои старше по отношению к вышележащим, ледяные керны содержат лед, сформировавшийся за многие годы.