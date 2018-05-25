В сотнях дешевых моделей смартфонов нашли старый вирус

В сотнях дешевых моделей смартфонов на Android нашли старый вирус

Эксперты компании Avast обнаружили, что злоумышленники на протяжении нескольких лет встраивают в прошивку бюджетных Android-смартфонов вредоносное ПО. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Первая информация о вирусе появилась еще в 2016 году. Тогда исследователи из Dr.Web заявили, что группа злоумышленников проникла в цепочку поставок нескольких мобильных операторов и заразила смартфоны вредоносными программами. Тогда опасные приложения обнаружили в 26 недорогих моделях.

Спустя два года выяснилось, что взломщики так и не прекратили свою деятельность. Более того, хакеры усилили влияние, заразив как минимум 140 моделей бюджетных устройств под управлением операционной системы от Google . Список зараженных гаджетов опубликовали специалисты Avaast.

Эксперты сравнили отчеты за последние два года и пришли к выводу, что за это время вредоносное ПО не получало никаких обновлений. Оно обладает root-правами и запускается из папки /system. Основной его задачей является подключение к удаленному серверу, загрузка XML-файла и установка одного или нескольких приложений из этого документа. Так как вирус уже находится в прошивке, он может легко установить любые приложения на смартфон без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Тем не менее хакеры использовали вредоносное ПО только для показа рекламы в других приложениях или поверх интерфейса Android. Благодаря этому злоумышленники получают доход от показа коммерческих объявлений.

Специалисты до сих пор не смогли определить, откуда работают хакеры: зараженные устройства были обнаружены в более чем 90 странах.