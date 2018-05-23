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Facebook запросил у пользователей интимные снимки
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Facebook запросила у пользователей интимные снимки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP
Социальная сеть Facebook тестирует алгоритм, который защитит жертв порномести. Об этом сообщается на официальной странице, посвященной безопасности сервиса.
Новый упреждающий инструмент разработан для тех, кто опасается распространения своих интимных фотографий. Пользователь может связаться с любым из партнеров Facebook (в этот список входят государственные организации нескольких стран) и получить одноразовую электронную форму для загрузки этих файлов. Они позволят специальным сотрудникам создавать уникальные цифровые отпечатки, по которым можно будет отслеживать их будущие загрузки. Эта практика может быть распространена на сервис Messenger и соцсеть Instagram.
По действующим правилам, Facebook практикует блокировку подобных изображений по жалобам жертв. Сотрудники соцсети утверждают, что в основном объектами травли становятся женщины, которые постоянно сталкиваются с жестокостью и несправедливым отношением в интернете.
В марте 2018 года сайт YouPorn опубликовал эротический ролик, рассказывающий о чувствах жертв порномести. Целью совместной кампании с Датским женским обществом стало освещение проблем, с которыми сталкиваются жертвы публикации домашних видео.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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