Компьютеры атаковал новый вирус

Новый компьютерный вирус атаковал около 500 тысяч устройств по всему миру

Американская телекоммуникационная компания Cisco Systems предупредила, что около 500 тысяч компьютерных устройств в более чем 50 странах мира заражены новым типом вредоносного программного обеспечения.

В докладе говорится, что вирус, получивший условное название VPNFilter, в основном, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. Вредоносный код может как похищать данные о сайтах, так и выводить устройства из строя.

Эксперты компании отмечают, что VPNFilter, появление которого выявлено в 54 странах, особенно активно распространяется на Украине