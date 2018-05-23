Компьютеры атаковал новый вирус

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Новый компьютерный вирус атаковал около 500 тысяч устройств по всему миру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская телекоммуникационная компания Cisco Systems предупредила, что около 500 тысяч компьютерных устройств в более чем 50 странах мира заражены новым типом вредоносного программного обеспечения.
В докладе говорится, что вирус, получивший условное название VPNFilter, в основном, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. Вредоносный код может как похищать данные о сайтах, так и выводить устройства из строя.
Эксперты компании отмечают, что VPNFilter, появление которого выявлено в 54 странах, особенно активно распространяется на Украине.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры накануне финала футбольной Лиги Чемпионов в Киеве.
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Комментарии5  Ещё 12 источников 
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