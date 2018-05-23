Ещё
Астрономы ожидают значительный рост активности Солнца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы ожидают значительный рост активности Солнца в ближайшие дни 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Значительный рост солнечной активности ожидается в ближайшие несколько дней, свидетельствуют данные космической группировки GOES (НАСА).
"Причиной роста активности является появление на видимой стороне Солнца одной из самых крупных в этом году групп солнечных пятен, и, соответственно, существенный рост магнитной и электрической энергии в солнечной короне", — отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) на своем сайте.
В среду, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз. При этом наблюдается тенденция к его ещё более значительному увеличению. Также появились первые признаки возобновления вспышечной активности. До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась 30 марта, то есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца. С большой вероятностью возобновление солнечных вспышек должно произойти до конца среды, добавили эксперты Лаборатории.
"Следует отметить, что несмотря на значительное общее усиление активности, её пиковые значения, которые могут быть достигнуты в ходе предстоящего всплеска, ожидаются на умеренном уровне — не выше уровня M1.0, что примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности", — отмечают астрономы.
Кроме того, сейчас группа пятен находится на значительном удалении от так называемых геоэффективных долгот на Солнце, с которых влияние солнечных вспышек на Землю является максимальным. Выход на эти долготы прогнозируется в последних числах месяца, 30-31 мая. При этом, однако, не понятно, сохранится ли в целом к этому времени на Солнце энергия для поддержания вспышечной активности, дополняется в сообщении.
"Наибольший интерес представляет сейчас вопрос, является ли ожидающийся всплеск активности признаком выхода Солнца из состояния минимума. Ответить на него можно будет только через несколько дней, когда поступят надежные данные о структуре магнитного поля группы пятен, так как по особенностям этой структуры можно сделать вывод о фазе цикла. Впрочем, с вероятностью более 90%, пока ещё Солнце продолжает сжигать остатки энергии предыдущего цикла, и выход на новый, 25-й цикл, произойдет не раньше первой половины следующего года", — уточняют специалисты.
РИА Новости: последние новости
Биологи выяснили, почему жизнь в космосе ослабляет мускулы Новый компьютерный вирус атаковал около 500 тысяч устройств по всему миру В "Роскомосе" рассказали, как будет работать система глобального интернета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»284
Киев заявил о больших потерях ополченцев207
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку90
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков713
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой86
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение