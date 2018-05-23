Названа причина эпидемии рака 

В широком распространении рака виноваты люди, считают ученые Университета штата Аризона. Выдержки из их исследования опубликованы на портале Phys.org.
Специалисты пришли к выводу, что деятельность человечества, приведшая к загрязнению воды и атмосферы, световому загрязнению, накоплению пластика и выделению радиационного излучения с ядерных установок, привела и к более широкому распространению онкологических заболеваний. Также проблему усугубило использование пестицидов.
Более того, по мнению американских ученых, человек повлиял на заболеваемость раком и среди животных, однако степень этого влияния все же пока изучена мало.
В середине мая на портале EurekAlert были опубликованы выдержки из исследования специалистов Университета Кейс Вестерн резерв (США), согласно которым, бесконтрольному размножению раковых клеток способствуют необычно длинные нити РНК. Ученые выяснили, что их количество в больной толстой кишке гораздо выше, чем в здоровой. По словам исследователей, именно эти РНК могут быть причиной рака, так как генетическая модификация заставила клетки размножаться не бесконтрольно, а с нормальной скоростью.