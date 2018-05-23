Названа причина эпидемии рака

В широком распространении рака виноваты люди, считают ученые Университета штата Аризона. Выдержки из их исследования опубликованы на портале Phys.org.

Специалисты пришли к выводу, что деятельность человечества, приведшая к загрязнению воды и атмосферы, световому загрязнению, накоплению пластика и выделению радиационного излучения с ядерных установок, привела и к более широкому распространению онкологических заболеваний. Также проблему усугубило использование пестицидов.

Более того, по мнению американских ученых, человек повлиял на заболеваемость раком и среди животных, однако степень этого влияния все же пока изучена мало.